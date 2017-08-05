В российском МИДе прокомментировали санкции Евросоюза из-за турбин Siemens в оккупированном Крыму

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало решение Европейского Союза расширить санкционный список в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens на электростанцию в оккупированном Крыму, передает РБК.

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«Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов», — говорится в заявлении МИДа.

У Москвы это решение также вызывает «глубокое сожаление», указывает МИД. В ведомстве также указали, что ответственность за это решение и за потенциальные издержки Siemens целиком лежит на правительстве Германии и на ЕС.

Несмотря на новые санкции, ведомство отмечает, что в Москве по-прежнему заинтересованы в «сохранении» и «поступательном развитии» экономического сотрудничества между Россией, Германией и ЕС в целом. «Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария», — говорится в финале сообщения МИД.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз расширил санкционный список против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым. Под санкции попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго РФ Евгений Грабчак и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.