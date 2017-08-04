Геращенко назвала украинскую политику виртуальной, самовлюбленной и недостаточно профессиональной

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что украинская политика часто стала виртуальной, самовлюбленной и недостаточно профессиональной.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

"Сейчас есть проблема, на самом деле очень часто политики живут только в соцсетях. Я сама их активный пользователь, но прекрасно понимаю, что соцсети - это не весь социум и не вся Украина. Это важная часть, но только часть", - сказала Геращенко.

Да, констатировала она, "украинская политика часто очень виртуальная". "Но в соцсетях нельзя писать законы, обмениваться позициями и вырабатывать государственную политику. Для этого нужен реальный диалог. И, кстати, возвращение к диалогу очень важно для политических элит в контексте борьбы за Донбасс и Крым", - отметила Геращенко.

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Другой проблемой украинской политики она назвала "низкий профессиональный уровень". "Да, хорошее образование - это замечательно. Английский язык - тоже. Это сегодня очень важно, но этого недостаточно. Поэтому для меня авторитетами этого парламента являются не милые молодые люди с великолепным образованием, но при этом нулевые политики, а например, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Я хочу у них учиться патриотизму, твердости позиции, мужеству", - заявила парламентарий.

Третьей проблемой первый вице-спикер ВР назвала "самовлюбленность украинской политики". "У нас разучились работать в команде. У нас из 420 депутатов 400 видят себя президентами, премьерами и спикерами, и мало кто при этом умеет быть членом команды и работать, много работать на своем месте", - сказала Геращенко.

По ее мнению, утрачен дух команды и очень мало внимания уделяется идеологии, а сами депутаты часто "понятия зеленого не имеют, они правые или левые, либералы или консерваторы". "В первых парламентах все было четко - коммунисты и Рух, черное и белое. А сейчас я не могу понять, чем, например, идеология "Самопомочи" отличается от программных принципов "БПП" или "Народного фронта". Ничем. Да, но почему тогда так трудно найти общий язык? Потому что на первом плане - звезда во лбу и вопрос того, кто будет следующим президентом, премьером или спикером", - сказала Геращенко.

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