Гриценко сделал себе «подарок», подложив свинью Ющенко

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО доволен, что назначенная Верховной Радой дата проведения очередных президентских выборов совпала с днем его рождения.

“Одним из личных аргументов за назначение Верховной Радой выборов Президента на 25 октября 2009 года стало то, что в этот день я буду праздновать собственный день рождения”, - говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой народного депутата комментарии.

Он также объяснил, что поддержал проект постановления о назначении выборов главы государства на октябрь, из-за желания сделать невозможным любые варианты досрочных выборов, а также своим критическим отношением к результатам деятельности команды Президента Виктора ЮЩЕНКО.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, необходимо было максимально быстро определиться с датой выборов Президента, чтобы предотвратить экстремальные сценарии, например, досрочные парламентские выборы, блокирование работы Верховной Рады, которые, по словам депутата, “некоторые горячие головы уже начали рисовать в своем воображении”.

В сообщении напоминается, что накануне А.ГРИЦЕНКО заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. “За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.