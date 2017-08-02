Белорусским компаниям грозят санкции ЕС и Украины из-за торговли с боевиками "ЛДНР" - посол

Белорусские компании рискуют попасть под санкции Украины и ЕС в случае, если они будут вести торговлю с «ЛДНР». Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим изданию «Белорусские новости».

«Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже», - сказал Кизим.

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Он также упомянул о недавнем расследование телеканала «Белстат», в котором говорится о том, что фабрика «Коммунарка работает с террористами».

«В случае подтверждения этих данных «Коммунарка» точно попадет в черный список и не сможет поставлять продукцию на территорию Украины», - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, официально торговли между Беларусью и группировками "ЛДНР" нет. Минск не признает независимости подконтрольных боевикам территорий, а следовательно, в экономических отношениях с субъектами хозяйствования группировок "ЛНР" и "ДНР" белорусские предприятия находиться не должны.

Однако на самом деле товары из Беларуси массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса становятся компании, тесно связанные с "руководством" группировок "ЛНР" и "ДНР".