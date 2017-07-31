The New York Times: Ставка Путина на президентство Трампа с треском провалилась

Немного более года назад стало известно о российских усилиях по вмешательству в президентские выборы в США. Теперь видны дипломатические последствия – разрушение отношений между Москвой и Вашингтоном в масштабах, невиданных десятилетиями. Об этом пишет Дэвид Сейнджер в статье "Ставка Путина на президентство Трампа с треском провалилась", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Президент Владимир Путин рассчитывал, что Дональд Трамп, восхищенно отзывавшийся о России и ее авторитарном лидере в течение многих лет, обеспечит его нации такое отношение Запада, которого хотел Путин. То есть, как к сверхдержаве, которой когда-то была Россия, или, по крайней мере, как к значимой силе, с которой нужно считаться, от Сирии до Европы, и которая хвастается возрожденной армией после двух десятилетий упадка.

Теперь эти расчеты с треском провалились. Если санкции, принятые на прошлой неделе большинством в Конгрессе, послужили каким-либо сигналом Москве, то она понимает, что теперь руки Трампа связаны в вопросах Москвы, и, вероятно, на долгие годы.

Всего через несколько недель после того, как два лидера провели несколько часов за, казалось бы, дружеской беседой в Гамбурге, перспектива подобных сделок, о которых Трамп когда-то размышлял в интервью, казалась более отдаленной, чем когда-либо. Конгресс не готов простить аннексию Крыма, а также разрешить крупные реинвестиции в российскую энергетику. Новые санкции были приняты коалицией демократов, которые обвиняют Путина в том, что он сыграл свою роль в поражении Хиллари Клинтон, и республиканцев, которые опасаются, что их президент неправильно понимает, с кем он имеет дело в Москве.

Поэтому распорядившись, чтобы сотни американских дипломатов и россиян, работающих в американском посольстве, покинули свои должности, Путин, известный как хороший тактик, но не стратег, снова изменил курс. В воскресенье американские официальные лица и внешние эксперты заявили, что, похоже, по мнению Путина, рычаг его влияния заключается в эскалации спора в стиле холодной войны, а не в тонкой попытке манипулировать событиями, сочетая уловки, кибератаки и информационную войну.

Но неясно, насколько это сообщение повлияет на повседневные отношения. Хотя российские средства массовой информации заявили, что 755 дипломатов будут лишены возможности работать и, предположительно, изгнаны из страны, вряд ли, в России работают около 755 американских дипломатов.

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Эта цифра почти наверняка включает российских граждан, работающих в посольстве, как правило, на административных должностях. (Отчет инспектора Госдепартамента в 2013 году предоставил последние конкретные цифры, доступные общественности. В отчете говорилось, что в посольстве в Москве и трех консульствах было задействовано около 934 местных сотрудников, из общего количества в 1 279 сотрудников. То есть, это всего 345 американцев, многие из которых сообщали о регулярных притеснениях со стороны российских чиновников.) И, конечно же, на правительство Соединенных Штатов в России работают многие не-дипломаты – эксперты из отделов правительства, от энергетики до сельского хозяйства, и большое количество шпионов, некоторые из них – под дипломатическим прикрытием.

"Одна из самых больших целей Путина заключается в том, чтобы к России относились так, будто она по-прежнему остается Советским Союзом, ядерной державой, которую нужно уважать и опасаться", - сказала Анджела Стент, директор исследований Евразии, России и Восточной Европы в Университете Джорджтауна. "И он подумал, что сможет получить это от Трампа", - сказала Стент, которая была офицером национальной разведки по России и Евразии во время администрации Джорджа Буша.

Но теперь, добавила она, русские смотрят на хаос в Белом доме и "видят там уровень непредсказуемости, который заставляет их нервничать". По ее словам, реакция заключалась в возвращении к старым привычкам – несомненно, изгнание дипломатов – одна из самых старых.

Те, кто служил в администрации во время холодной войны, также вернулись к этой терминологии. Дэн Коатс, директор национальной разведки, рассказал на конференции по безопасности в Аспене, Колорадо, что не сомневается, что русские "пытаются подорвать западную демократию". Его босс никогда не произносил подобных фраз.

Высокопоставленный представитель администрации, который говорил на условиях анонимности о том, что стало одной из самых сложных дипломатических проблем, стоящих перед администрацией Трампа, сказал, что Белый дом не отказался от надежд на улучшение отношений. По словам чиновника, интервью Путина на российском телевидении, в котором он объявил о сокращении штата, было лишено пафоса. Россия, похоже, пока не уверена в направлении отношений, и оставляет открытой возможность возврата.

"Русские предпочли бы не выбирать этот путь, но Путин счел, что у него нет выбора, кроме как ответить в классической манере "око за око", - сказал Рольф Моват-Ларсен, который служил на разных высоких постах в разведке для США, в том числе в России. "Мы уже некоторое время находимся в состоянии новой холодной войны. Любая надежда на краткосрочное улучшение отношений исчезла".

Он утверждал, что этот спад ускорился в последние дни администрации Обамы, "когда эмоции взяли верх в отношениях". Теперь "страх сменил гнев в отношениях с Россией", - сказал Моватт-Ларссен, который недавно стал директором разведывательных и оборонных проектов в Центре Белфера в Школе Кеннеди в Гарварде.

Сергей Лавров, опытный российский министр иностранных дел, выбрал умеренный тон в своем разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Публично он обвинил Конгресс, а не Трампа, или расследование в отношении влияния России на выборы. "Недавнее развитие событий продемонстрировало, что политика США, оказывается, сосредоточена в руках русофобных сил, которые подталкивают Вашингтон к конфронтации", - сообщило в заявлении МИД в пятницу после принятия нового закона о санкциях.

Сорок восемь часов спустя, Путин объявил об огромном сокращении численности дипломатического персонала. Он сказал, что приказ вступит в силу 1 сентября. Это оставляет время для торгов.

Но к тому времени основные проблемы не исчезнут. Сейчас Путин пришел к выводу, что его главная цель – отмена американских и европейских санкций, последовавших за аннексией Крыма в 2014 году – сможет быть реализована только спустя годы. Когда новые санкции закрепляют в законе, как те, которые принял Конгресс, и неохотно согласился подписать Трамп, чтобы избежать переоценки его права вето, то они, как правило, остаются законами на долгие годы.

Более того, Вашингтон переполнен предупреждениями о том, что нападения на избирательную систему в прошлом году – это только начало. "Они – их собственное преимущество", - сообщил Джеймс Коми, директор ФБР Разведывательному комитету Сената, незадолго до того, как его уволил Трамп. "И они вернутся".

Джеймс Клэппер-младший, бывший директор национальной разведки и ветеран холодной войны, недавно повторил эту мысль и добавил еще несколько вопросов, которые звучали словно эхо ядерного соревнования 1980-х годов. "Мы часто не упоминаем, что это очень агрессивная программа модернизации, в которую они вступают со своими стратегическими ядерными возможностями", - сказал он.

И это, в конечном счете, реальный риск. За исключением Сирии – где вооруженные силы обеих стран вступали в спорадический, хотя и взаимно подозрительный, контакт, сейчас между армиями обеих стран практически отсутствует диалог, который на регулярной основе существовал во время холодной войны. И когда российские и американские силы задействованы вблизи Балтики и у берегов Европы, высоки шансы несчастного случая и просчета.

Это недавнее ухудшение отношений произошло перед 70-летием "Источников советского поведения", статьи Джорджа Кеннана, автора стратегии холодной войны, опубликованной в Foreign Affairs в июле 1947 года под псевдонимом «X».

Он определил стратегию, которая доминировала в Вашингтоне в течение следующих четырех десятилетий, сформулировав ее в предложении: "Политика Соединенных Штатов в отношении Советского Союза должна заключаться в долгосрочном, терпеливом, но твердом и бдительном сдерживании российских экспансивных тенденций".

Это не тот подход, который имел в виду Трамп год назад. Теперь, возможно, ему навяжут этот подход.