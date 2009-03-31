Тимошенко о пенсиях, зарплатах и легендарных героях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в настоящее время в условиях кризиса правительство сбалансировало бюджет Пенсионного фонда, а пенсии финансируются своевременно и в полном объеме.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала, выступая в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмин сейчас принуждают принять изменения в государственный бюджет в части сокращения расходов Пенсионного фонда путем повышения пенсионного возраста и лишения пенсий работающих пенсионеров.

«Из-за этого часть министров ушла в отставку, потому что я не захотела таких изменений, и на меня каждый день давят, чтобы я приняла эти решения. Мы сделали невозможное в антикризисном пенсионном блоке, чтобы даже мысли ни у кого не было о том, что такие вещи будут сделаны», - отметила она.

Премьер также считает, что Генеральная прокуратура Украины должна проверить все частные предприятия, на которых есть задолженности по выплате зарплат.

«Сравните, пожалуйста, то, что сегодня происходит на частных предприятиях, где вон те легендарные герои, которые сейчас Майданы проводят, владеют 2/3 предприятий в Украине. Сейчас сокращение людей, сокращение заработной платы происходит не в бюджетной сфере, за которую я отвечаю и правительство, а происходит на частных предприятиях, где, пользуясь кризисом, людей практически выбрасывающие на улицу, и не платят заработную плату, которую платили еще полгода тому назад. У меня вопрос: почему частные владельцы так могут себя вести и вопрос следующий к Генеральной прокуратуре, которая должна на это реагировать», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу напомнить, когда не во время кризиса при его власти (Л.КУЧМЫ) по два года совсем не выплачивали пенсии, по полтора года не выплачивали заработные платы врачам и учителям. Это был 1998, 1999, даже до 2000 года, пока мы не пришли в правительство и первый раз не навели там порядок. Так где были те легендарные руководители?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.