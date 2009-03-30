«Разведка» БЮТ доложила, что Регионы отказались от идеи блокировать ВР

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН прогнозирует, что фракция Партии регионов завтра не будет блокировать трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, в блокирование работы парламента «легко зайти, но из него еще нужно выйти».

Он утверждает, что имеет информацию об отказе Партии регионов от блокирования завтра работы ВР.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов неоднократно заявляли, что 31 марта члены фракции ПР будут блокировать работу парламента, если правительство не внесет антикризисную программу и изменения в государственный бюджет.