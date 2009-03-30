На будущей неделе Украина и Россия проведут консультации

Третьего апреля в Москве состоится очередной раунд двусторонних украинско-российских политических консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

В ходе консультаций будут обсуждаться вопросы временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Кроме того, планируется обсудить комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, сфере межрегионального сотрудничества, пограничные вопросы, а также международную и региональную проблематику.

Также будут проработаны вопросы организации и проведения украинско-российских переговоров и консультаций на ближайшую перспективу.

С украинской стороны в консультациях примет участие и.о. первого заместителя министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, с российской – статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН.