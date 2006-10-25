Западная пресса знает, почему ЕС держит Украину на расстоянии

Süddeutsche Zeitung (Германия), комментируя вчерашние переговоры Москвы и Киева, пишет:

"Достигнутый газовый компромисс отнюдь не означает, что Янукович целиком и полностью хочет отдать Украину под опеку Москвы. Он понимает, что его покровители, промышленные магнаты, ни при каких условиях не захотят вести свой бизнес под диктовку Кремля. Они гораздо больше заинтересованы в сильной и суверенной Украине. Итак, следует ожидать, что Янукович продолжит курс, колеблющийся между Востоком и Западом, который и будет определять внешнюю политику Украины. Альтернативы ему не просматривается: ЕС предпочитает держать Украину на расстоянии – и на этом поле ничего не изменится до тех пор, пока политику определяют старые кланы, вернувшиеся на арену вместе с Януковичем."

Инопресса

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