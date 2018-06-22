”Выгодный” газ: дорого и сердито

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Киев и Москва заключили новый договор о поставке российского природного газа на Украину гораздо быстрее, чем ожидалось. Вопреки всем опасениям, согласованный уровень повышения цен, к большому облегчению украинцев, оказался умеренным. Кремль, который контролирует российского монополиста "Газпром", очевидно, хотел подать знак, что Киеву стоит снова сблизиться с Москвой.

Такого курса придерживается премьер Виктор Янукович. Зато его политический противник внутри Украины, президент Виктор Ющенко, по-прежнему твердо стоит на том, что будущее бывшей советской республики – это сближении с НАТО и ЕС. Но, в любом случае, у Ющенко для проведения в жизнь такой политической линии нет никаких средств давления, тогда как Янукович, выходец из восточно-украинского промышленного региона, может сослаться на то, что у страны без гарантированных поставок энергоносителей из России возникнут серьезнейшие экономические проблемы.

Достигнутый газовый компромисс отнюдь не означает, что Янукович целиком и полностью хочет отдать Украину под опеку Москвы. Он понимает, что его покровители, промышленные магнаты, ни при каких условиях не захотят вести свой бизнес под диктовку Кремля. Они гораздо больше заинтересованы в сильной и суверенной Украине. Итак, следует ожидать, что Янукович продолжит курс, колеблющийся между Востоком и Западом, который и будет определять внешнюю политику Украины. Альтернативы ему не просматривается: ЕС предпочитает держать Украину на расстоянии – и на этом поле ничего не изменится до тех пор, пока политику определяют старые кланы, вернувшиеся на арену вместе с Януковичем.

La Stampa (Италия)

Русские и украинцы – братья-славяне, проявившие довольно вздорный характер после распада Советского Союза. Во времена СССР население и производственная система Украины всегда могли рассчитывать на необходимые поставки газа по низкой цене, и такая ситуация по инерции продолжалась и в последующие годы. Но коммунизм рухнул, СССР был распущен, и теперь уже "Газпром", больше не являвшийся государственной компанией, а ставший акционерным обществом, несмотря на превалирующий контроль государства, стал настаивать, чтобы Украина платила за газ по ценам, приближенным к рыночным.

Прошлой зимой "Газпром" решил, что момент настал. Москва ждала оплаты за договорные поставки газа, а Киев решил твердо отстаивать старую, "политическую" цену, забирая газ по цене, которую он считал приемлемой, благодаря свободному доступу к газопроводам, по которым газ из России поступает в Западную Европу. "Газпром", со своей стороны, частично прекратил подачу газа, урезав таким образом поставки на Запад. Это перетягивание каната велось в ущерб нам.

Большинство политических аналитиков увидели корень этой проблемы в желании Путина призвать Украину к порядку посредством газового шантажа и, кроме того, дать почувствовать Западной Европе, насколько велика, в соответствии с договорами, власть России.

По условиям сделки, заключенной только что, в 2007 году Украине будет поставлено 55 млрд кубометров газа по цене 130 долларов за 1000 кубометров, что является серединным решением между 230 долларами, на которые рассчитывал "Газпром", и 95 долларами, которые был готов платить Киев. В Москве вчера вечером говорили, что Украина получила скидку в 100 долларов за то, что обязалась отдалиться от Запада: Киев назначит референдум по вступлению в НАТО, продлит соглашения о пребывании российского военного флота на Черном море на период после 2015 года и согласится с посредничеством русских на переговорах по туркменскому газу.

The Times (Великобритания)

Газовое соглашение расценивается как успех усилий Януковича, но оно, похоже, дало России право голоса по вопросу вступления Украины во Всемирную торговую организацию и НАТО.

Фрадков заявил, что два соседних государства должны консультироваться друг с другом по поводу вступления в торговую структуру и синхронизировать переговорный процесс своих стран по ВТО.

Украине все равно грозит резкое увеличение расходов на энергию нынешней зимой, так как сейчас она платит 95 долларов за тысячу кубометров газа. Однако существовали опасения, что Москва будет настаивать на цене в 230 долларов, которой российский энергетический гигант "Газпром" добивался в разгар "газовой войны" в январе.

Янукович заявил, что газовые поставки были чрезмерно политизированы, а обе стороны хотят вывести проблемы в коммерческую плоскость. Он сказал, что Украина гарантирует объемы газового импорта и надежный транзит, чтобы европейские партнеры не испытывали никакого дискомфорта.

Россия ошеломила страны Европейского союза в начале нынешнего года, когда перекрыла газовый кран для Украины в ходе ожесточенного противостояния из-за цены. 80% российского газа, поставляемого в Европу, идет по украинским трубопроводам, и конфликт обнажил уязвимость ЕС перед экономическим давлением со стороны Москвы.

Требование удвоить газовые цены для Украины было воспринято как месть Кремля за попытки Ющенко сблизить свою страну с Европой и вырвать ее из объятий России.

Партия Ющенко "Наша Украина" обвинила Фрадкова в попытках оказать давление на Украину с целью влиять на ее внешнюю политику. Но Янукович заявил, что альтернативы тесному сотрудничеству между Москвой и Киевом нет.

Ведущий оппозиционный политик Юлия Тимошенко обвинила правительство в измене за подписание сделки с Россией и заявила, что Украина теряет свою независимость.

Financial Times (Великобритания)

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков во вторник призвал Украину "синхронизировать" с Москвой усилия по вступлению во Всемирную торговую организацию. Фрадков, выступая в Киеве, сказал, что Украина должна больше обмениваться с Россией информацией в связи со вступлением.

Некоторые политики интерпретируют это как предостережение, чтобы Украина не вступала в международную торговую организацию, обеспечивая себе более тесные связи с Западом, прежде чем это сделает Россия. Членство в ВТО является обязательным требованием для соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Принятие России в ВТО тормозится переговорами с нынешними членами организации, у каждого из которых есть право вето и собственные соображения в связи с доступом к российским энергетическим ресурсам.

Вступление в ВТО ранее России предоставило бы Украине рычаги в торговых переговорах с Россией, так как дало бы ей возможность заблокировать вступление в организацию северного соседа. Правда, чтобы это право появилось у нее до того, как Россия тоже станет членом ВТО, принятие Украины должно было бы пройти в беспрецедентно сжатые сроки.

Партия прозападного президента Виктора Ющенко "Наша Украина" осудила Фрадкова за попытку "оказать на Украину давление с целью влияния на ее международную политику" и выступила с критикой в адрес премьер-министра Украины Виктора Януковича за то, что он пошел на уступки в интересах России. Расхождения по поводу времени вступления Украины в ВТО являются одним из аспектов разногласий в области международной политики между Ющенко и Януковичем.

В понедельник Ющенко призвал правящую коалицию Януковича принять ключевой закон, позволяющий Киеву вступить в ВТО к саммиту 21 декабря. Однако в интервью FT в этом месяце Янукович сказал, что он намерен синхронизировать переговоры о свободной торговле с Москвой, с которой он надеется наладить отношения.

Лагерь Ющенко обвинил Януковича в том, что он спустил на тормозах инициативы интеграции с Западом в надежде добиться более низких цен на импорт природного сырья от России в будущем году.

Киев, сильно зависящий от импорта углеводородного топлива, все еще с трудом приспосабливается к почти двукратному увеличению стоимости газа после спора о ценах с Москвой, который привел к дефициту поставок по всей Европе. Во вторник Украина согласилась на резкое повышение цен в следующем году. Была заключена сделка о ценах на импорт газа в 130 долларов за тысячу кубометров. Это больше, чем 95 долларов, которые платит Украина сейчас, но меньше, чем многие ожидали.

Инопресса