Украина готова принять помощь в виде оборонительного вооружения и быстро провести обучение с личным составом - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Украина готова принять помощь в виде оборонительного вооружения и быстро провести обучение с личным составом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам во время торжественных мероприятий по случаю первой годовщины создания Сил специальных операций в учебно-тренировочном центре ССО ВСУ в Бердичеве.

Отвечая на вопрос о возможном предоставлении Украине летального вооружения и готовности к этому, министр отметил, что речь идет об оборонительном оружии для защиты нашей земли и народа.

Читайте такжеВ Госдепе прокомментировали слова спецпредставителя США об оборонительном вооружении для Украины

«С первого дня агрессии мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь. К сожалению, по причинам, которые я лично не понимаю, такая помощь нам не предоставлена, и мы не получили оружия», - сказал Полторак и добавил, что только небольшое количество оружия предоставила Украине Литва.

Министр отметил готовность принять такую помощь: «Мы готовы в короткие сроки провести обучение с личным составом для того, чтобы правильно и эффективно использовать это оружие».

По его словам, если соответствующее решение будет принято, то «мы его будем приветствовать, быстро овладеем и будем направлять его на защиту только своей территории».

На уточнение, нет ли сейчас никаких конкретных договоренностей, Полторак напомнил, что Украина обращалась с просьбой о помощи, в том числе, к США.

«Давайте подождем до принятия решения Конгрессом и президентом Соединенных Штатов. Тогда будем говорить, какое оружие, для чего оно и как мы будем им пользоваться», - подытожил глава оборонного ведомства.

Читайте такжеУкраина ждет оборонительное оружие от разных стран - Полторак

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Уолкер, посещая на прошлой неделе Донбасс заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы против пророссийских боевиков на востоке.

Кремль в лице представителя президента России Дмитрия Пескова в ответ на слова Уолкера отметил, что «любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, будут отдалять урегулирования конфликта на востоке Украины».

В свою очередь Уолкер ответил, что возможные поставки оружия в Украину для защиты от российской агрессии не могут спровоцировать Россию, потому что она уже сосредоточила на оккупированной части украинской территории большой военный контингент.