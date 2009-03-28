Тимошенко заинтересовала японцев "малыми родинами" - своей и Януковича

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина привлечет японскую компанию «Мицубиси хэви индастриз» к строительству метрополитенов в Донецке и Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции по результатам своего визита в Японию.

«Мы договорились с одной из японских компаний «Мицубиси хэви индастриз», что они внимательно изучат два проекта строительства метро в Донецке и Днепропетровске, и мы сможем начать комплексный проект, который позволит в конечном итоге эти два города обеспечить метрополитеном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вопрос строительства метрополитенов в двух городах не решался в течение последних 17 лет. «17 лет независимости Украины говорят о метро в Донецке и в Днепропетровске. То денег нет, то желания нет, то сил нет, то власти нет. Чего-то все время нет», - подчеркнула премьер-министр, отметив при этом, что все вопросы, касающиеся реализации этих проектов будут решены сбалансировано.