Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации Украины
Бизнесмен раскритиковал решение власти по бывшему президенту Грузии.
Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что лишение бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили гражданства Украины негативно скажется на репутации государства в мире, передает ТСН.
"Лишение гражданства Саакашвили - это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", - сказал Коломойский.
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Он предполагает, что если его самого, возможно, когда-нибудь лишат гражданства, то ему будет почетно оказаться в списке рядом с Саакашвили.
"Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным. Также, как при советской власти, для тех, кого лишали гражданства, почетно было оказаться в компании Солженицына, Бродского, Аксенова, Ростроповича и Вишневской", - подчеркнул Коломойский.
Тем временем Михеил Саакашвили прокомментировал ситуацию с лишением его украинского гражданства. В обращении на своей странице в Facebook он заявил, что чувствует себя украинцем и будет добиваться права вернуться в Украину.
Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента Украины подтвердили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, и подчеркнули, что согласно законодательству о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.