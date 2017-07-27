Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что лишение бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили гражданства Украины негативно скажется на репутации государства в мире, передает ТСН.

"Лишение гражданства Саакашвили - это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", - сказал Коломойский.

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Он предполагает, что если его самого, возможно, когда-нибудь лишат гражданства, то ему будет почетно оказаться в списке рядом с Саакашвили.

"Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным. Также, как при советской власти, для тех, кого лишали гражданства, почетно было оказаться в компании Солженицына, Бродского, Аксенова, Ростроповича и Вишневской", - подчеркнул Коломойский.

Тем временем Михеил Саакашвили прокомментировал ситуацию с лишением его украинского гражданства. В обращении на своей странице в Facebook он заявил, что чувствует себя украинцем и будет добиваться права вернуться в Украину.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента Украины подтвердили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, и подчеркнули, что согласно законодательству о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.