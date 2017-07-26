В Госдепе прокомментировали слова спецпредставителя США об оборонительном вооружении для Украины

В Государственном департаменте США заявили, что вопрос относительно возможного предоставления оборонного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон это не исключает.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Гетер Науерт, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон уже вопрос о возможных поставках оборонительного вооружения, передает ЕвроПравда.

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"Иногда авторы главных новостей идут впереди истории. Была такая новость, где говорилось, что мы в процессе рассмотрения (решения о предоставлении вооружения Украине - Ред.) того, что вы только что описали. Мы еще не в нем (процессе - Ред.). Позвольте мне вычеркнуть слово "еще". Мы не в процессе. Соединенные Штаты не предоставляли оборонительное вооружение, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", - заявила она.

Ранее новый спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос, отправлять ли оружие для борьбы против пророссийских боевиков на Донбассе. Как он рассказал, вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы и он не считает такой шаг провокационным.