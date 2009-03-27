Делегация Нафтогаза опять в Москве

Делегация НАК "Нафтогаз Украины" проведет в пятницу в Москве переговоры с "Газпромом" о подписании технического соглашения о транзите газа на 2009 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский. "Делегация уже в Москве. Планируется рабочая встреча, обсуждение технического соглашения", - сообщил он. По словам Землянского, техническое соглашение предусматривает условия транзита российского газа по территории Украины. В январе "Нафтогаз" и "Газпром" подписали соглашение о поставках и транзите газа через Украину на 2009-2011 годы, однако техническое соглашение не было подписано.

Напомним, заключение технического соглашения, регламентирующего детали поставок газа в Украину и его транспортировки, является условием для начала работы на украинском рынке дочерней компании "Газпрома" - "Газпром сбыт Украина".