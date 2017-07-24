САП призывает нардепа Полякова прийти в полицию по электронный браслет

Специализированная антикоррупционная прокуратура призывает народного депутата Украины Максима Полякова прибыть в Национальную полицию Черкасской области за электронным браслетом. Об этом говорится на странице САП в Facebook.

В сообщении отмечается, что суд обязал Полякова не отлучаться из Киева и Умани Черкасской области без разрешения следователя (детектива), прокурора и суда, уведомлять упомянутых должностных лиц об изменении своего места жительства, носить электронный браслет контроля и др.

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«Указанное определение после открытого оглашения стороной защиты сразу получено. Всем известно, что в соответствии со ст. 205 УПК Украины, определение следственного судьи, суда о применении меры пресечения подлежит немедленному исполнению после его оглашения. Сразу после оглашения и получения копии определения прокурорами САП приняты меры по выяснению наличия электронного средства контроля и детективами НАБУ вызван Поляков на 22.07.2017 в органы Национальной полиции Черкасской области, контрольные полномочия которых распространяются на указанное подозреваемым место жительства - г. Умань, с целью исполнения определения суда в этой части. Однако, в нарушение закона, Поляков по вызову не явился и на связь не выходил, а защитники последнего в телефонном режиме уведомили детективов Национального антикоррупционного бюро о том, что исполнять определение в этой и других частях подозреваемый не будет, кроме как внесение залога и воздержание от общения с установленными определением лицами. Исполнению определение не подлежит, по мнению стороны защиты, из-за его неконституционности», - говорится в сообщении САП.

САП призвала Полякова и его защиту выйти на связь с детективами Национального бюро и прибыть в определенный ими орган Национальной полиции с целью исполнения определения следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля.

Как сообщал УНИАН, 21 июля судья Соломенского районного суда Тарас Оксюта вынес решение, согласно которому Поляков в пятидневный срок должен внести на счет суда в Госказначействе 304 тыс. грн, что составляет 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля, прибывать по требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд. Не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. Сообщать об изменении своего места жительства и места работы. А также сдать все свои паспорта: гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд-выезд из Украины.

Кроме того, Полякова обязали воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и исполнять назначенные судом обязанности (кроме общения со свидетелями), поскольку считает решение суда неконституционным.

Сегодня Поляков заявил, что никто не пытался одеть на него электронный браслет. В полиции сообщили, что Поляков проигнорировал вызов в полицию, где ему должны были одеть электронный браслет во исполнение постановления Соломенского районного суда Киева о мере пресечения.