Порошенко призвал Россию прекратить поставки оружия на оккупированный Донбасс

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» призвал Российскую Федерацию прекратить поставки оружия на оккупированные территории Украины. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Согласно сообщению, Порошенко также призвал Кремль прекратить агрессивные действия.

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«Во время Нормандского формата Петр Порошенко призвал Россию прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории», - написал Цеголко.

Під час Нормандського формату Петро Порошенко закликав Росію припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 июля 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры "нормандской четверки" проводят анонсированную телефонный разговор. Разговор начался около полудня. В частности, в телефонных переговорах принимают участие президент Украины Петр Порошенко, лидер РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "традиционно по результатам этого телефонного разговора предоставим информацию". Песков уточнил, что телефонный разговор начался примерно в полдень по московскому времени. "Как правило, такие разговоры довольно сложны в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они продолжаются достаточно долго", - отметил представитель Кремля.