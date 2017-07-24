Ляшко улетел отдыхать в Хорватию, но скрывает это - СМИ

23 июля лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его кум и заместитель Юрий Сухин улетели в отпуск. В 15:20 самолет, на борту которого находились политики, улетел в Хорватию. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в руководстве РПЛ.

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По этим данным, Ляшко и Сухин пробудут на берегу Адриатического моря до 30 июля. Жить они будут в одном из пятизвездочных отелей, а затем отправятся в небольшое путешествие на яхте.

Однако сегодня, 24 июля, Олег Ляшко решил опровергнуть данную информацию. Он написал пост у себя на странице в Facebook, подкрепив все это снимком с собаками со двора его дома.

Журналисты заметили, что в той же одежде, что на фото, он снялся в субботу, 22 июля, вместе с соратниками Дмитрием Линько, Игорем Мосийчуком и Андреем Лозовым.

Еще одно доказательство того, что Ляшко все же улетел в Хорватию - пользовательница под ником Valeri Fad сфотографировалась в аэропорту "Борисполь" с политиком за некоторое время до его рейса в Хорватию и опубликовала фото.

Как отмечает "Страна", 15 июля в эфире телеканала "Украина" Ляшко заявил, что уезжать в отпуск этим летом не собирается, а если поедет за рубеж, то только для того, чтобы представлять Украину.

По данным издания, в июне Ляшко с Сухиным летали в Париж, а в апреле побывали в Израиле.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в нардепа Каплина бросили петухом во время драки депутатов РПЛ и БПП под Печерским судом, где рассматривалось дело о совмещении должностей Ляшко.