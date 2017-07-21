В нардепа Каплина бросили петухом во время драки депутатов под Печерским судом

В ходе потасовки, которая произошла сегодня между представителями Радикальной партии и партии "Блок Петра Порошенко" народному депутату Сергею Каплину бросили в голову клеткой с петухом. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на странице в Facebook.

"Под суд, где рассматривается сфальсифицированное НАПК дело, снова пришла массовка организована нардепом от БПП и проплаченная олигархом Левочкиным и титушки кавказской национальности. Сам нардеп от БПП Каплин спрятался за спинами беркутов и кавказской титушни. Спрятался и молчал как немой. Пришлось бросить ему на голову клетку с петухом которую кто-то притащил под суд", - написал Мосийчук.

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Как сообщал УНИАН, представители Радикальной партии и партии "Блок Петра Порошенко" сегодня устроили потасовку под зданием столичного Печерского суда. Депутаты из БПП принесли под здание суда петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в главу "радикалов" деньги и пытались облить водой.