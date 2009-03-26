В БЮТ считают, что в Украине должны быть только частные СМИ

Народный депутат от фракции БЮТ, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО считает, что в Украине должны существовать исключительно частные СМИ, а около тысячи государственных и коммунальных СМИ нужно ликвидировать.

Такое мнение он выразил во время заседания Дискуссионного клуба Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), передает корреспондент УНИАН.

Как объяснил народный депутат, государственные и муниципальные медиа – пережиток прошлого, а факт их существования означает унижение для редакторов и журналистов, которые вынуждены выпрашивать средства у чиновников и за это публиковать их пресные выступления, отчеты и приветствия.

«При том, что интересной для читателя среди их материалов является лишь телепрограмма», - заметил депутат.

Среди других причин, которые, по мнению А.Шевченко, требуют устранения органов власти и местного самоуправления от издательского дела, – дополнительная нагрузка на бюджет.

По мнению депутата, альтернативой государственным СМИ может стать общественное телевидение, которое будет гарантировать представление интересов всех социальных и политических групп.

Как сообщил парламентарий, упомянутые выше предложения переформатирования украинского медиапространства содержатся в законопроекте, подготовленном при его участии, который, как он надеется, будет принят еще до президентских выборов.