Ющенко примет участие в торжествах и проведет совещание

26 марта 2009 года, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжествах по случаю 17-й годовщины со дня образования внутренних войск Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, мероприятия состоятся в конференц-зале ГУ ВВ МВДУ (г. Киев, ул. Народного Ополчения, 9 а).

Кроме того, по сообщению пресс-службы главы государства, в 11.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Как сообщал УНИАН, запланировано рассмотрение вопросов относительно уменьшения энергоемкости промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также внедрения альтернативных энергоресурсов.