"Янтарное" дело: суд начал избирать меру пресечения для Полякова

Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров САП по избранию меры пресечения для нардепа Максима Полякова. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

"Мне даже не интересно, что будет просить. Мне главное - это доказательства, фактаж, который предоставлю лично я и мои адвокаты, об абсурдности всего этого дела", - сказал депутат в эфире канала "112" и выразил убеждение, что дело против него политизировано, и в очередной раз назвал это "личной местью" руководителя НАБУ.

Вместе с тем, Поляков не пояснил, о каких доказательствах идет речь, и лишь заметил, что все будет представлено на суде.

Кроме того, он заверил, что выезжать из Украины и убегать от следствия не собирается.

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников – Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Следствие установило как минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. США.

Эти средства использованы для инициирования депутатами изменений к законам, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного воздействия на должностных лиц Держгеокадастру, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

21 июня генеральный прокурор Украины внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест двух народных депутатов - Полякова и Розенблата (исключен из фракции "БПП"). 11 июля 2017 года Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова и Розенблата, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать города Киев или Житомир.