Украина готова поспособствовать возвращению Приднестровья в состав Молдовы - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Молдовы. Об этом он заявил во время совместного с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявления для СМИ после открытия пункта пропуска «Кучурган-Первомайск» на приднестровском участке украинской-молдавской границы в Одесской области.

Он поблагодарил правительство, премьер-министра, парламент Молдовы за «твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

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«И я подчеркиваю, что мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориальной целостности, суверенитета Республики Молдова, и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пункте пропуска через государственную границу «Кучурган» (Одесская обл.) таможенные и пограничные службы Украины и Молдовы начали совместно осуществлять пограничный и таможенный контроль.