Добкин не будет вносить за себя 50 миллионов залога: "Нет денег"

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявляет, что не будет вносить за себя залог в размере 50 млн грн, назначенный судом как альтернатива аресту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал журналистам возле Печерского райсуда Киева, который рассматривал ходатайство Генпрокуратуры об избрании ему меры пресечения.

"Я залог вносить не буду, у меня денег нет. Лично я не буду вносить залог. Поэтому сейчас 5 дней, если залог не будет внесен, значит приготовлюсь, я же, в принципе, и настраивался на худший вариант", - сказал Добкин.

При этом он уточнил, что не обсуждал готовность его коллег по фракции внести залог, о чем ранее заявлял народный депутат Вадим Новинский.

"Я пока ни с кем ни о чем не разговаривал, я сегодня читал интервью моих друзей, которые со мной сегодня здесь разделяют непростые для меня времена. Поживем - увидим", - отметил Добкин.

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Он также заявил, что "таким решением (суда) расстроен, но не обескуражен".

"Я буду и дальше бороться", - заверил депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.

Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн, однако суд постановил арестовать его до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Ранее Новинский заявил, что все 42 депутата от "Оппоблока" готовы взять Добкина на поруки.