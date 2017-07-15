В Житомире объявили конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора города
С условиями конкурса и требованиями к кандидату на эту должность можно ознакомиться на сайте горсовета.
В Житомире объявили конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора города.
Об этом сообщает официальный сайт Житомирского городского совета, передает корреспондент УНИАН.
Как отмечается в сообщении, “исполнительный комитет Житомирского городского совета объявил конкурс на занятие вакантной должности заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений городского совета, начальника управления регулирования застройки города – главного архитектора города“.
С условиями конкурса и требованиями к кандидату на эту должность можно ознакомиться на сайте горсовета.
Место стало вакантным, поскольку 4 июля этого года Житомирский городской голова Сергей Сухомлин уволил с должности главного архитектора города Евгению Черкасову.