В Житомире объявили конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора города.

Об этом сообщает официальный сайт Житомирского городского совета, передает корреспондент УНИАН.

Как отмечается в сообщении, “исполнительный комитет Житомирского городского совета объявил конкурс на занятие вакантной должности заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений городского совета, начальника управления регулирования застройки города – главного архитектора города“.

С условиями конкурса и требованиями к кандидату на эту должность можно ознакомиться на сайте горсовета.

Место стало вакантным, поскольку 4 июля этого года Житомирский городской голова Сергей Сухомлин уволил с должности главного архитектора города Евгению Черкасову.