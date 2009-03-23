Комиссар ЕС передал Газпрому, что Украину и ЕС не так поняли

Комиссар ЕС по энергетике Андрис ПИБАЛГС сожалеет о том, что Россия восприняла декларацию ЕС и Украины по итогам газовой конференции как направленную против нее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар ЕС заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

«Я сожалею об этом, потому что у нас нет даже в мыслях намерения ослабить позиции «Газпрома» в Европейском Союзе. Я слышал, конечно, это заявление о том, что Россия может искать другие рынки, но европейский рынок – самый лучший для российского газа», - сказал он.

«Я надеюсь, что это разочарование пройдет», - добавил комиссар.

А.ПИБАЛГС заявил, что пытался объяснить российской стороне, что работа Еврокомиссии направлена на обеспечение стабильности газотранспортного коридора. Он также добавил, что Еврокомиссия продолжит сотрудничество с Россией с тем, чтобы «как-то сгладить это огорчение».

При этом он выразил убежденность в том, что в декларации записаны очень корректные вещи о необходимости инвестирования в украинскую газотранспортную систему, а также о том, что европейские компании могут принимать участие в таких инвестиционных проектах на равной и рыночной основе.

Как сообщал УНИАН, российская делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации. По мнению министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО, вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине.