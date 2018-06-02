События недели: версия читателей УНИАН – Трамп воркует с Путиным, Ryanair шантажирует Украину, а ЕС отказал нам в евромечтах

Начало недели прошло в обсуждении итогов встречи на полях саммита «Большой двадцатки» президента США Дональда Трампа с пережившим уже четырех американских президентов российским «царем» Владимиром Путиным. Обсуждали все – и то, как Трамп пожал руку Путину, и сколько времени они провели на личной встрече за закрытыми дверями, и какие комплименты отвешивали друг другу.

Вообще, накануне встречи, в Украине, как и в других нормальных странах, заметно напряглись, поскольку от эксцентричного, неопытного в международных делах и замеченного в принятии интуитивных решений Трампа после встречи с более опытным Путиным, можно было ожидать чего угодно.

Однако, эти переговоры оказались такими, какими и должны были быть - первым знакомством. Так сказать, «разведкой боем», по итогам которой стороны ограничились рассказами о том, что встреча была «потрясающей» и «мы прекрасно поладили».Если исходить из той информации, которая стала известна по итогам переговоров, каких-либо серьезных решений либо договоренностей о разделении «сфер влияния» не было.

Трамп ожидаемо выпытывал у Путина, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США, Путин ожидаемо отбрехивался, что он здесь ни при чем. Санкции с России сняты не будут, пока не решится вопрос по Сирии и Украине, и вообще, если Россия будет себя плохо вести – на подходе еще один пакет. По кибербезопасности также никакого сотрудничества не будет. Единственное, о чем договорились – это режим прекращения огня в Сирии. На том и разошлись.

Ввиду отсутствия каких-либо осязаемых договоренностей между Путиным и Трампом, наши читатели внимательно следили и за тем, как один из крупнейших европейских лоукостеров – авиакомпания Ryanair – выкручивает Украине руки, жестко шантажируя в присущей ирландцам манере.

Украинцы, уже собравшиеся было летать в Европу «почти бесплатно», на первых порах, разразились бурей негодования – дайте, мол, Ryanair все, что потребуют. Но чуть позже, несколько разобравшись в проблеме, перестали обвинять власть в зраде, понимая, что, вполне вероятно, авиаперевозчик действительно обнаглел со своими требованиями. Позже, в подтверждение правильности этой позиции, появилась информация, что ирландцы снова возобновляют с Украиной переговоры.

Поэтому надежда, что в обозримом будущем с дешевыми авиабилетами у нас все будет хорошо, не исчезает. А вот наши европейские перспективы тают, как лед на солнце. Дело в том, что на этой неделе в Киеве прошел очередной саммит Украина-ЕС, который смело можно называть провальным, кто бы ни пытался утверждать обратное.

Для начала справка – по итогам каждого такого саммита стороны согласовывают текст итогового совместного заявления либо декларации, в которой тезисно очерчиваются маркеры и заделы для последующей работы. Отказ от совместного заявления либо опубликования итоговой декларации происходит крайне редко, да оно и понятно, поскольку это свидетельство того, что стороны встретились, поговорили, однако договориться так и не смогли. В истории отношений Украина-ЕС такое происходило только два раза. И один из них – это как раз 2017 год.

Камнем преткновения стало желание украинской стороны внести в декларацию пункт о признании ЕС европейских стремлений Украины. Вдумайтесь – дискуссия велась даже не о перспективах членства в ЕС, а просто о факте признания наших стремлений в этом направлении.

А тянется эта история еще с тех времен, когда Нидерланды, после проведения референдума, заблокировали ратификацию Соглашения об Ассоциации. Для того, чтобы все-таки протащить ратификацию через голландский парламент, саммит ЕС принял интересный документ, в котором отдельно оговаривалось, что Соглашение об Ассоциации не дает статуса кандидата на вступление в ЕС и не предусматривает обязательств по отношению к Украине по присвоению такого статуса в будущем.

Еще тогда многие дипломаты и эксперты нещадно такое решения критиковали, отмечая, что в будущем оно крайне пагубно отразится на наших европейских устремлениях. Однако в то время наши власти на это мало обращали внимание – очень уж хотелось побыстрее закрыть вопрос с Соглашением об Ассоциации.

И вот теперь эта ошибка дипломатов и переговорщиков всплыла в неожиданном свете. Как стало известно, Нидерланды, основываясь на этом документе, по итогам текущего саммита, выступили категорически против включения в текст совместного заявления пункта о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины. Косвенно их поддержали Германия и Франция.

Поскольку ни одна из сторон не шла на уступки друг другу (и здесь я поддерживаю упорство наших властей), от совместного заявления решили отказаться. Что конечно, очень обидно, поскольку свидетельствует о нежелании ЕС подпускать нас даже на порог, а, с другой стороны, не смертельно. Надеюсь, еще придет то время, когда они сами нас позовут - тогда и поговорим.

Насколько читатели следили за сообщениями о борьбе за хотя бы признание наших желаний когда-нибудь очутиться в европейской семье, настолько же они проигнорировали новый виток нашего затянувшегося похода в НАТО. 10 июля Петр Порошенко на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Киев и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ) для Украины, в котором ранее нам было отказано. На пресс-конференции Порошенко напомнил, что он подписал закон, который четко определяет одну из целей Украины – будущее членство в НАТО, ему вторил и спикер ВР Парубий, напомнивший высокому гостю, прибывшему в украинский парламент, что это является нашей стратегической целью.

Столтенбергу не оставалось ничего иного, как вежливо и дипломатично кивать головой и уклоняться от каких-либо прямых заявлений, ограничившись рассказами о том, что в альянсе политика открытых дверей организации остается неизменной, а Украина сможет приблизиться к НАТО тогда, когда проведет реформы и будет соответствовать стандартам организации.

Поскольку эти разговоры никого ни к чему не обязывали, стороны наговорились всласть о своем, о наболевшем, и разошлись с чувством выполненного долга.

Настроение украинских властей мог немного омрачить бывший посол США в Украине Джон Хербст, который назвал озвученный Порошенко срок возможного достижения Украиной критериев НАТО до 2020 года излишне оптимистичным. По его мнению, Киев сможет претендовать на присоединение к НАТО не ранее чем за 10, а, может, и больше лет, поскольку европейские союзники «боятся спровоцировать Москву». Также у Украины не должно быть территориальных споров для вступления в НАТО. А, значит, помехой может стать оккупированный Россией Крым и Донбасс, где до сих пор продолжается война с российскими силами.

Но поскольку посол он бывший, а комментировал он эти заявления американскому изданию, можно сделать вид, что их и не было.

Пропустили читатели и вторую часть саги о том, как Луценко депутатов неприкосновенности лишал. В первой части основные бои проходили в регламентном комитете. На этой же неделе это действо перенеслось в сессионный зал Верховной Рады.

Совершалось оно в лучших традициях украинского парламентаризма. Пока под Радой митинговали все, кому не лень, с применением барабанов, дымовых шашек и слезоточивого газа, под куполом, под пристальным вниманием ошалевшей делегации парламентариев из Германии, происходили не менее занимательные события, включающие в себя блокирование трибуны, потасовки из-за микрофона и безудержный пиар в последний день работы перед каникулами.

Депутаты отказались отдавать на поругание ГПУ «ляшковца» Андрея Лозового и «фронтовика» Евгения Дейдея. Но чтобы Луценко не было так обидно, согласились снять неприкосновенность с Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Самое интересное, что депутаты сдали экс-мэра Харькова, а нынче представителя «Оппоблока» Добкина, что называется, с потрохами, не только лишив неприкосновенности, но и дав разрешение на его задержание и арест. Хотя представление ГПУ по Довгому и Розенблату с Поляковым выглядело более весомым и серьезным.

Сам Добкин уже заявил, что «на больничку» не собирается и готов к любому развитию событий. Будущее Олеся Довгого также не выглядит безоблачным – там и обвинения посерьезнее, и ущерба от его делишек побольше. Сложно придется в судах и Розенблату с Поляковым – там доказательная база свежая и качественная. Так что, несмотря на то, что Рада ушла на каникулы, скучно нам не будет – впереди намечается третья часть саги «ГПУ против нардепов в судах».

Кстати, о каникулах. Чтобы вы сильно не скучали без наших законодателей, мы сделали для вас видеоподборку с самыми яркими моментами трудовых будней депутатов на прошедшей сессии. Там нога Парасюка и порно на рабочем месте, крепкий сон и драки в перерывах. В общем, сплошное заглядение. Заряда «любви» к нашим избранникам хватит до следующей встречи с ними 5 сентября.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН