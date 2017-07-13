Ни одна страна мира не имеет права включать "красный свет" европейским устремлениям Украины - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что ни одна страна мира не имеет права включать «красный свет» европейским стремлениям Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время пленарного заседания саммита Украина-ЕС.

«Ни одна страна мира не проводит такие глубинные всеохватывающие реформы в условиях длительной внешней агрессии. Я рад, что такую оценку разделяют и наши партнеры», - заявил он.

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Он напомнил, что «Соглашение (об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН) - это документ, за который вышли на Революцию Достоинства миллионы украинцев, соглашение стало символом борьбы украинского народа за свободу, за независимость, за общие ценности Украины и ЕС, за свободное демократическое развитие Украины и за право свободно выбрать будущее нашего государства».

«Право выбора будущего принадлежит исключительно украинцам, и ни одна страна мира не имеет право включать «красный свет» на этом пути, но в то же время ни одна нация не платила такую высокую цену за сближение с ЕС», - подчеркнул президент.

«При всем уважении к каждому лидеру институтов и государств ЕС я хочу подчеркнуть, что никто не имеет никакого ни морального, ни политического права поступиться буквой и духом Соглашения об ассоциации, его целью, его смыслом, его значением для украинского народа и для будущего нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

«Украина четко задекларировала свои европейское стремление и европейский выбор. Мы никому это не отдадим, и никто не имеет права у нас этого забрать», - подчеркнул он.

При этом Порошенко выразил благодарность ЕС, который из года в год твердо заявляет о признании и поддержке стремлений украинского народа к свободе, демократии и утверждению общих европейских ценностей.