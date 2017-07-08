"Голос Украины" опубликовал закон об углублении сотрудничества Украины с НАТО

Закон об углублении Украиной сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО) с целью приобретения членства обнародован в субботу, 8 июля, на сайте парламентской газеты"Голос Украины".

Читайте такжеКурс на вступление в НАТО: Порошенко подписал закон об углублении Украиной сотрудничества с альянсомКак сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)". За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок".

6 июля документ подписал президент Петр Порошенко. "Отныне курс Украины на вступление в НАТО четко определен как один из ключевых факторов государственной политики Украины", - заявил тогда президент. А 7 июля Порошенко назначил первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко главой миссии Украины при НАТО.

Законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации.

Документом вносятся изменения в законы "Об Основах национальной безопасности Украины" и "Об Основах внутренней и внешней политики" в части евроатлантической интеграции.

Кроме этого, 9 июля с двухдневным визитом в Украину после восьмилетнего перерыва прибывает Североатлантический совет во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках визита под председательством Столтенберга и при участии Петра Порошенко состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, курс Украины в НАТО был заморожен бывшим президентом Виктором Януковичем, почти сразу после того, как он занял эту должность.