Рада ушла на каникулы: Парубий распустил депутатов до осени (видео)

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил закрытой VI сессию ВР восьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед закрытием сессии, Парубий сообщил, что было проведено 65 пленарных заседаний парламента.

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"За то время приняты 125 законов, из них 25 ратификаций, были приняты 38 законопроектов в первом и повторном чтении, на этой сессии приняты 186 постановлений и других актов", - сказал председатель ВР.

Парубий напомнил, что следующая сессия парламента начнется 5 сентября.