Чиновников ВСУ и Львовского бронетанкового завода задержали за растрату 28,5 миллионов

Ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод» задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ЦБТУ ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП «Львовский бронетанковый завод», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, совершив растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн », - говорится в сообщении.

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По данным САП, суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены бывшие в использовании двигатели. К тому же, эти бывшие в использовании, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей был прекращен еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно.

Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Расследование по приведенным фактам начато антикоррупционными органами в конце ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром директора и заместителя директора Львовского бронетанкового завода задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в сопровождении полиции.

Ожидается, что сегодня, 14 июля, президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки во Львов посетит ГП «Львовский бронетанковый завод».