Депутат БЮТ о Тернополе, фальсификации, ЕЦ и Тягнибоке

На внеочередных выборах депутатов Тернопольского областного совета за час до окончания голосования было вброшено 20% бюллетеней.

Об этом заявил председатель Севастопольской городской организации партии ВО "Батькiвщина", народный депутат Юрий ТРИНДЮК в интервью газете «Слава Севастополя+» (номер от 21 марта).

По словам депутата, «как и предупреждал Блок Юлии Тимошенко, состоялись многочисленные фальсификации в ходе голосования. Да, реальное количество людей, которые проголосовали, не превышало 30%, но за час до окончания голосования было вброшено 20% бюллетеней».

По словам Ю.ТРИНДЮКА, «можно утверждать, что имело место испытание тотальной системы фальсификации голосования, которая может быть применена и во время выборов Президента Украины, и на всех следующих выборах».

Также он считает, что «еще одним свидетельством масштабных фальсификаций» на выборах в Тернопольский облсовет стал результат партии «Единый центр». «Начинающим политологам известно, что партия, которая имеет ноль целых ноль десятых процента влияния и рейтинга как в целом по стране, так и в отдельных областях, не может иметь успеха без фальсификаций», - отметил народный депутат.

По его словам, «в безудержном порыве политически уничтожить ТИМОШЕНКО, хотя бы на уровне Тернопольщины, политические враги прибегли к услугам крайних националистов из партии «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, которые в данном случае были использованы в качестве основного инструмента в борьбе с БЮТ. Недаром же всю свою предвыборную кампанию господин ТЯГНИБОК построил на тезисах, которые созвучны с широко растиражированными раньше заявлениями Секретариата Президента о вроде бы "сближении" и "тесной дружбе" Юлии ТИМОШЕНКО с Россией и о так называемой измене национальным интересам, хотя Служба безопасности Украины никаких оснований подозревать ТИМОШЕНКО в измене национальных интересов не нашла», - отметил он.

Подводя итог сказанному, Ю.ТРИНДЮК заявил, что на выборах в Тернопольский облсовет «состоялся «избирательный беспредел» с единственной целью - победить БЮТ любой ценой, а о честных демократических выборах можно забыть».