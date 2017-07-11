В МИД РФ назвали планы по ужесточению въезда для россиян в Украину попыткой отгородиться "новой Берлинской стеной"

В Министерстве иностранных дел РФ назвали планы по ужесточению въезда для россиян в Украину попыткой отгородиться "новой Берлинской стеной".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте и печати российского внешнеполитического ведомства.

"Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться «новой Берлинской стеной» весьма прискорбны", - говорится в комментарии.

Напоминается, что 10 июля 2017 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести новый порядок пересечения границы Украины для иностранных граждан – по биометрическим паспортам.

«При этом для граждан России якобы предусматривается особый режим въезда и пребывания в стране. В частности, речь идет о некоей электронной системе предварительной регистрации и предоставлении в МИД Украины дополнительных сведений о гражданине России, целях его поездки и планируемых перемещениях по территории Украины», - отмечается в комментарии.

Читайте такжеВ ВР зарегистрировали законопроект об организации гастролей в Украине российских артистов

"Все эти, дескать, новшества еще предстоит доработать и утвердить. Мы будем внимательно следить, насколько они будут соответствовать положениям действующего двухстороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года", - заявили в МИД РФ.

Таким образом, по мнению российских дипломатов, "Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран".

"Такая политика неудивительна. Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства – начиная от возведения «великой стены Яценюка» до запрета российских соцсетей", - говорится в комментарии.

"Судя по всему, в Украине готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины", - считают в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года. Он добавил, что для россиян будет введена электронная система предварительной регистрации. По словам Турчинова, Киев вводит биометрический контроль для иностранцев, чтобы диверсанты не пересекали границу по поддельным документам.

В МИД РФ назвали "прискорбными" новые правила пересечения границы с Украиной.