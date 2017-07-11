В МИД РФ назвали "прискорбными" новые правила пересечения границы с Украиной

В российском МИДе считают, что введение Киевом предварительной регистрации для россиян является "шагом в неправильном направлении" и называют его "прискорбным".

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "ТАСС".

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", - заявил он.

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По словам чиновника, сейчас складывается впечатление, что "эти шаги могут увести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению отношений" между странами.

"Это было бы прискорбно", - сказал Карасин.

Как заявил 10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов, от россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину.

В РФ пригрозили ответными мерами на новые правила въезда россиян в Украину.