В МИД РФ назвали "прискорбными" новые правила пересечения границы с Украиной

15:52, 11 июля 2017
Политика
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"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", - заявили в МИД.

От россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину / YConsult.ru

В российском МИДе считают, что введение Киевом предварительной регистрации для россиян является "шагом в неправильном направлении" и называют его "прискорбным".

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "ТАСС".

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", - заявил он.

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По словам чиновника, сейчас складывается впечатление, что "эти шаги могут увести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению отношений" между странами.

"Это было бы прискорбно", - сказал Карасин.

Как заявил 10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов, от россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину. 

В РФ пригрозили ответными мерами на новые правила въезда россиян в Украину.

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Новость в сюжете: Новые правила пересечения украинской границы
Теги: #въезд россиян на территорию Украины#правила въезда россиян