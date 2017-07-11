Луценко пообещал выяснить информацию о возбуждении дела о якобы совершении преступления работниками ГФС против Лозового

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает завтра выяснить, внесены ли в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлению народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука о якобы совершении преступления сотрудниками фискальной службы в отношении депутата от РП Андрея Лозового, который подозревается в неуплате налогов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил, отвечая в парламенте на вопросы Мосийчука.

"В ЕРДР более 1 млн сообщений, и все отследить невозможно. Я завтра выясню и дам ответ", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, ГПУ подозревает депутата Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

По словам Луценко, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовой не уплатил 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.

5 июля Регламентный комитет ВР назвал представление ГПУ на Лозового недостаточно обоснованным.