Турция поддерживает политику открытых дверей относительно вступления Украины в НАТО - посол

Посол Турции Йонет Джан Тезель заявляет, что его страна поддерживает политику открытых дверей относительно вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал во время общения с украинскими студентами и молодежью.

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По словам Тезеля, он следил за событиями, которые были связаны с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и членов Североатлантического совета в Украину 11 июля, и слышал заявления президента Петра Порошенко и генсека Альянса.

"Украина пытается гармонизировать страну, улучшить свой потенциал, чтобы соответствовать стандартам НАТО, мы поддерживаем. Турция поддерживает политику открытых дверей для Украины", - сказал посол.

Как отметил Тезель, Украина должна стремиться вступить в НАТО, когда будет готова к этому. "И когда будет полный консенсус. Но, в принципе, это возможно. Это то, что вчера сказано", - отметил посол.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Альянс воспринимается в Украине "таким образом, каким не заслуживает, чтобы о нем так думали». Тезель пояснил, что речь идет о российском видении НАТО.