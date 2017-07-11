Холодницкий подал Луценко на согласование представление на привлечение к ответственности еще одного нардепа

Начальник САП Назар Холодницкий заявил, что внес на согласование в ГПУ представление на привлечение к уголовной ответственности еще одного народного депутата. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о парламентаре от фракции «Народный фронт» Денисе Дзензерском.

«Внес Генеральному прокурору для согласования представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзензерского Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины», - написал Холодницкий.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп Дзензерский, который является заместителем главы финансового комитета, оказался фигурантом уголовного производства, которое расследует НАБУ.

Как сообщал УНИАН ранее, Верховная Рада Украины поддержала предложение председателя парламента работать сегодня до окончания рассмотрения пяти представлений генерального прокурора на снятие неприкосновенности с народных депутатов. После того как спикер Андрей Парубий объявил, что прокурор может прибыть в сессионный зал только в 16.00, депутаты, в частности, требовали чтобы он прибыл в сессионный зал немедленно, ведь парламент не успел бы до 18.00 рассмотреть все представление.