Кличко: при рассмотрении вопроса о снятии депутатской неприкосновенности исключений не должно быть ни для кого

Верховная Рада, рассматривая вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов, должна руководствоваться исключительно регламентом, законодательством и ответственностью, возложенной на нардепов их избирателями. И исключений не должно быть ни для кого из депутатов - независимо от того, в какую фракцию они входят. Об этом в комментарии журналистам заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«При рассмотрении вопросов о лишении неприкосновенности народных депутатов, в отношении которых поступили представления от генерального прокурора, исключений не должно быть ни для кого - независимо от того, к какой фракции входит тот или иной депутат. Если есть у правоохранительных органов факты, не требующие расследования, значит надо дать им возможность выполнять свою работу. Этого сегодня требует общество. Народные депутаты из группы «УДАР» поддержат снятие неприкосновенности со всех депутатов, относительно которых есть представление в парламенте», - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также отметил, что депутатский мандат не дает права или индульгенции на нарушение законов. И общество должно видеть, что неприкасаемых не существует, что перед законом все равны и ответственность будет для всех - и для рядовых граждан, и для представителей той или иной ветви власти.

Как сообщал УНИАН, ранее нардеп Довгий попросил регламентный комитет снять с него неприкосновенность.