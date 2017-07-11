ВР планирует усовершенствовать реабилитацию жертв репрессий коммунистического режима 1917-1991 годов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов (№6574).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 245 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом название Закона «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине» изменяется на «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов». Изменения вносятся и в преамбулу этого закона.

В частности, законом устанавливается, что его целью является восстановление исторической справедливости, установление порядка реабилитации репрессированных лиц и лиц, пострадавших от репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, восстановление их политических, социальных, экономических и других прав, определение порядка возмещения вреда, причиненного этим лицам вследствие репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, недопущение повторения преступлений тоталитарных режимов.

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Предлагается установить, что реабилитированными признаются лица, которые до 24 августа 1991 были обвинены или которым было назначено наказание по решению внесудебного органа независимо от деяния или мотивов обвинения или назначения наказания; в отношении которых до 24 августа 1991 года были совершены репрессии в формах, определенных статьей 2 настоящего Закона, по решению другого репрессивного органа, если установлен факт осуществления репрессий против таких лиц по классовым, национальным, политическим, религиозным, социальным мотивам.

Кроме того, речь также идет о лицах, в отношении которых до 24 августа 1991 года были осуществлены репрессии по решению другого репрессивного органа, если установлена недоказанность вины этих лиц в совершении преступления или административного правонарушения.

Также реабилитированными предлагается признать лиц, которые до 24 августа 1991 были арестованы, находились под стражей и которым было предъявлено обвинение по законодательным актам или за совершение деяний, определенных статьей 3 настоящего Закона, если дела против таких лиц были прекращены в ходе следствия, предварительного (досудебного) следствия, или закрыты ввиду отсутствия события преступления, отсутствия состава преступления, недоказанности участия лица в совершении преступления.

Также устанавливается перечень категорий лиц, которые признаются жертвами репрессий.

Среди прочего, определяются признаки и формы репрессий. В частности, это лишение жизни; лишение свободы (заключение) или ограничение свободы; принудительное безосновательное помещения здорового человека в психиатрические учреждения по решению внесудебного или иного репрессивного органа; принудительное лишение гражданства СССР, УССР (УССР) и высылка за пределы СССР; ссылка и депортация.

В законопроекте также говорится о процедурах по принятию решения о признании лица реабилитированным или пострадавшим от репрессий.