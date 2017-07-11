Суд над экс-министром обороны Ежелем перенесли, потому что его адвокат не ознакомился с материалами дела

Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение дела экс-министра обороны времен президентства Виктора Януковича Михаила Ежеля на 18 августа.

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Следующее заседание суда перенесено на 18 августа. Причина - защитник бывшего министра обороны Ежеля не может ознакомиться с материалами», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Соломенский районный суд Киева вызвал сегодня на 10.00 экс-министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича Михаила Ежеля.

Напомним, 22 августа 2016 Печерский райсуд Киева выдал Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры разрешение на осуществление специального досудебного расследования по делу в отношении Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

Ежель подозревается в том, что умышленно, в интересах третьих лиц, в течение 2011-2012 годов выдал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по организации питания личного состава Вооруженных сил Украины). В результате таких действий государству нанесен ущерб на общую сумму около 43 млн грн.

Ежель был объявлен в государственный розыск и приняты меры по его объявлению в международный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

20 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование и просит Соломенский райсуд заочно осудить Ежеля. Как добавил генпрокурор, «9 декабря 2016 прокурором составлен и направлен в суд обвинительный акт для осуществления заочного осуждения в Соломенском суде города Киева».

Ежель занимал должность министра обороны с марта 2010 года по февраль 2012 года.