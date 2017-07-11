Рада сегодня рассмотрит законопроекты о КСУ, образовании и изменения в Бюджет-2017 (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроекты о Конституционном суде Украины, об образовании и о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня в рамках судебной реформы будут рассматриваться законопроекты, касающиеся внесения изменений в Бюджетный кодекс - относительно назначений во обеспечение деятельности КСУ, а также изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Парламент сегодня рассмотрит также законопроект, касающийся деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей.

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Также сегодня будет рассматриваться вопрос назначения внеочередных местных выборов и утверждения календарного плана проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины.

Кроме того, с предложениями президента сегодня повторно будет рассматриваться законопроект, касающийся уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке.