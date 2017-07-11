За месяц действия безвизового режима в ЕС не пустили 50 украинцев из более чем 95 тысяч

За месяц действия безвизового режима с Европейским Союзом для Украины в страны ЕС не пустили 50 украинцев из более чем 95 тыс. граждан, которые пересекали границу в это время.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

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«Месяц действия безвиза: 95461 гражданин Украины воспользовался правом безвизового въезда в страны Европейского Союза, 50 - обоснованных отказов, преимущественно из-за неспособности подтвердить цель поездки. Будьте осторожны путешествуя», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.