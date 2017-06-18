Безвиз с ЕС: 18 тысяч украинцев пересекли границу по биометрическому паспорту

По состоянию на 18 июня 18 тысяч граждан Украины пересекли границу со странами Евросоюза, используя право безвизового режима

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что всего с 11 июня границу пересекли 441 000 украинцев, из них 90000 использовали биометрические паспорта, а 18 000 человек воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу имея только биометрический паспорт.

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Во время путешествий 32% граждан, то есть более 5700, воспользовались авиационным транспортом. Другие шли по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7500 граждан Украины) и Венгрией (2270 граждан Украины).

Как сообщал УНИАН, 17 украинцам отказали в пересечении границы с ЕС с начала действия безвиза.