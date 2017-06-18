Безвиз с ЕС: 18 тысяч украинцев пересекли границу по биометрическому паспорту
Всего же за неделю границу пересекли 441 тысяча украинцев.
По состоянию на 18 июня 18 тысяч граждан Украины пересекли границу со странами Евросоюза, используя право безвизового режима
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что всего с 11 июня границу пересекли 441 000 украинцев, из них 90000 использовали биометрические паспорта, а 18 000 человек воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу имея только биометрический паспорт.
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Во время путешествий 32% граждан, то есть более 5700, воспользовались авиационным транспортом. Другие шли по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7500 граждан Украины) и Венгрией (2270 граждан Украины).
Как сообщал УНИАН, 17 украинцам отказали в пересечении границы с ЕС с начала действия безвиза.