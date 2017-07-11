В РФ грозят ответными мерами на новые правила въезда россиян в Украину

Россия примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, "которое можно считать визовым режимом". Об этом заявил в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает "РИА Новости".

"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих в Украину, или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", - считает Клинцевич.

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Он подчеркнул, что, судя по последним заявлениям, Киев уже решился на введение подобных мер, а поэтому их "долг предупредить - ответные шаги обязательно последуют".

"Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России", - отметил российский парламентарий.

Клинцевич не исключил, что кого-то из них "придется вежливо попросить покинуть РФ".

"Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан", — заключил законодатель РФ.

Как заявил 10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов, от россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину.