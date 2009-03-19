Солана напомнил Ющенко и Тимошенко, что времени осталось мало

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА на встречах с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО 18 и 19 марта призвал их действовать "решительно и быстро по выполнению условий Соглашения о стабилизационной ссуде от Международного валютного фонда".

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской Комиссии в Украине.

На обеих встречах стороны обсудили ситуацию в Украине и отношения Украины с ЕС.

По информации Представительства ЕК, Х.СОЛАНА выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Украине, которая стала следствием сильного влияния глобального финансового кризиса и длительных осложнений на внутриполитической арене. Финансовый кризис – проблема не только одной Украины, ведь кризис имеет более широкие последствия, в том числе и для ЕС.

Верховный представитель призвал как Президента, так и премьер-министра Украины действовать решительно и быстро по выполнению условий Соглашения о стабилизационной ссуде от Международного валютного фонда, согласованного в 2008 году, а также работать сообща для спасения страны от финансового кризиса.

Х.СОЛАНА повторил, что ЕС остается благосклонным к Украине. Он отметил, что выполнение условий МВФ очень важно для того, чтобы ЕС мог в дальнейшем помогать Украине двигаться в правильном направлении.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в течение ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже в случае ощутимо большего дефицита госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

3 марта Международному валютному фонду был официально направлен проект письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, что является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

11 марта Президент сообщил, что украинская власть согласовала все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.

По словам В.ЮЩЕНКО, встреча была посвящена ответу руководителя миссии МВФ в Украине на согласованное письмо украинской власти, который поступил 4 марта.

Он отметил, что в ходе совещания удалось согласовать все разногласия, которые существовали у украинской стороны по тем или иным замечаниям МВФ. В частности, это касалось вопросов сбалансирования Пенсионного фонда, сбалансирования госбюджета на 2009 год и сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины». «Я дал 24 часа, чтобы письмо намерений было доработано и я надеюсь, что через сутки оно будет направлено в МВФ за подписью всех сторон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Однако до сих пор это не сделано.