БЮТ возмущается, что Тернопольский облсовет собирали "тайно ночью..."

18:02, 19 марта 2009
Политика
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Заявление облорганизации блока

Тернопольская областная организация БЮТ заявляет о незаконности созыва Тернопольской территориальной избирательной комиссией сессии областного совета, избранного на внеочередных выборах 15 марта.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении областной организации БЮТ.

“Блок Юлии Тимошенко заявляет о нелегитимности сегодняшней сессии новоизбранного Тернопольского областного совета. По Закону “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, избранные депутаты имеют 20 дней на то, чтобы отказаться от мандата. Соответственно, в течение 20 дней нельзя было созывать сессию. Кроме этого, распоряжение о созыве сессии должно быть опубликовано за 10 дней до ее проведения с указанием времени и места проведения. А если ЧИЖМАРЬ (председатель облгосадминистрации №1 в списке кандидатов в депутаты облсовета от партии “Единый центр” - УНИАН) принимает решение о проведении сессии, а подконтрольная ТИК выполняет его прихоть – то это самоуправство. Это преступление, которое может привести к узурпации власти”, - говорится в заявлении.

Областная организация БЮТ считает, что сессия Тернопольского облсовета созвана “спешно, тайно ночью до завершения рассмотрения судебных дел и, очевидно, из-за страха перед общественным осуждением”. Бютовцы также обращают внимание на то, что в сессионный зал на заседание не были приглашены представители традиционных украинских церквей, руководители управлений области, председатели районных советов, городские, поселковые, сельские председатели.

“Блок Юлии Тимошенко в Тернопольской области обращается к прокуратуре Тернопольской области с требованием обеспечить соблюдение законности и привлечь виновных к установленной законами ответственности. Призываем общественность Тернопольской области и всех граждан Украины осудить беззаконие, совершенное Секретариатом Президента Украины”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта.

Результаты выборов в Тернопольский облсовет утром 18 марта были обнародованы в “Новій Тернопільській газеті”. В то же время, 18 марта Окружной админсуд Киева запретил Тернопольской областной ТИК официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.

По мнению Комитета избирателей Украины, постановление суда не является препятствием для созыва сессии, избрания председателя облсовета и работы депутатского корпуса, поскольку решение суда касается факта, который уже состоялся.

По данным ТИК, в новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. Остальные политические силы не преодолели трехпроцентный избирательный барьер.

Сегодня, 19 марта, состоялось первое пленарное заседание новоизбранного Тернопольского облсовета, созванное областной территориальной избирательной комиссией, на котором был избран временный президиум облсовета.

 

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