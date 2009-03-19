Ющенко: Шамшур должен быть назначен, и точка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО против голосования за кандидатуру Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел Украины в пакете с другими назначениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам после заседания саммита Европейской народной партии.

«Министр иностранных дел должен быть назначен, и точка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент отметил, что расценивает отставку парламентом предыдущего министра Владимира ОГРЫЗКО как глубоко антидемократический шаг.