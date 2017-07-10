В НАТО извинились за ролик об Украине с кадрами митинга "регионалов" (видео)
В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика.
Североатлантический альянс извинился за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры из митингов в поддержку Партии регионов.
Об этом говорится в сообщении НАТО в Twitter.
В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика.
"Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", - заявили в альянсе.
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Ранее НАТО обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной "20 лет отношений Украина - НАТО. Как Альянс поддерживал страну?". Ролик начинается с кадров, на которых видно сторонников Партии регионов с партийными флагами возле Верховной Рады в приподнятом настроении.
Как известно, 10 июля Украину посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD— NATO (@NATO) July 9, 2017