В больницу отвезли уже и исполняющего обязанности министра финансов

14:15, 19 марта 2009
Политика
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Литвин: ну такое министерство...

Владимир Литвин на заседании Верховной Рады Украины. Київ, 26 января
Госпитализирован исполняющий обязанности министр финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

ВР рассматривала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о налогообложении услуг по международным перевозкам)», который должен был представлять И.УМАНСКИЙ.

Однако В.ЛИТВИН сообщил, что «только что И.УМАНСКИЙ попал в больницу».

На реплики из зала, мол, что происходит в Министерстве финансов, В.ЛИТВИН пошутил: «Ну такое министерство».

При этом спикер не уточнил, когда И.УМАНСКИЙ попал в больницу и по какой причине.

 

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