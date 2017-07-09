Порошенко анонсирует телефонный разговор с лидерами ФРГ, Франции и РФ и до конца лета - встреча "нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в июле телефонный разговор лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ и до конца лета личную встречу «нормандской четверки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Как я уже сказал, мы планируем после встреч и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встречах в Гамбурге, мы договорились, что вероятнее всего в июле состоится телефонный разговор в «нормандском формате» на уровне лидеров», - заявил он.

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«Мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он состоится, но мы настроены на решительный, ускоренный и конкретный практическую разговор как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом», - добавил президент.